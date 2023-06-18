Глава розвідки Естонії розповів, чому ЗСУ не поспішають із просуванням на фронті

Швидкого просування ЗСУ чекати поки не варто

Українські військові продовжують проводити "формувальні операції" на фронті, а тому чекати активного просування протягом наступного тижня явно не варто.

Як передає ERR, про це розповів начальник розвідки Естонії Марго Гросберг під час пресконференції у Міноборони країни.

"Очевидно, що ініціатива знаходиться в руках збройних сил України, а отже, вони самі обирають час, місце та засоби, якими вони атакуватимуть підрозділи супротивника", — сказав він.

За його словами, зараз ЗСУ займаються проведенням "формувальних операцій", тобто пошуком уразливих місць в обороні противника. При цьому він зазначив, що з військової точки зору повільний поступ українських сил виглядає логічним, оскільки росіяни протягом останніх дев’яти місяців зміцнювали свої позиції.

Гросберг додав, що зараз співвідношення сил на фронті приблизно один до одного, а тому Україна не може дозволити собі проведення класичної наступальної операції, щоб уникнути непотрібних ризиків.

Також голова розвідки Естонії зазначив, що підрозділи ЗСУ, які готувалися до штурмових дій в останні п’ять місяців на фронті, поки що не були помічені.

Він додав, що українські військові поки що втратили менше ніж 10% всієї поставленої західної техніки, проте припустив, що втрати зростуть у майбутньому, коли почнеться активніша фаза бойових дій.

Разом з тим, Гросберг зазначає, що ЗСУ виявляють активність як на сході, так і на півдні України, що ускладнює прогнозування того, де буде завдано основного удару, та й українське військове командування, зі зрозумілих причин, цю інформацію не оголошуватиме.

"Ми не побачимо наступу протягом наступних семи днів", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що Україна неодмінно досягне потрібного їй результату на фронті, проте все буде не так просто.