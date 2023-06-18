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Глава розвідки Естонії розповів, чому ЗСУ не поспішають із просуванням на фронті

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ЗСУ Новина оновлена 18 червня 2023, 18:40
ЗСУ

Швидкого просування ЗСУ чекати поки не варто

Українські військові продовжують проводити "формувальні операції" на фронті, а тому чекати активного просування протягом наступного тижня явно не варто.

Як передає ERR, про це розповів начальник розвідки Естонії Марго Гросберг під час пресконференції у Міноборони країни.

"Очевидно, що ініціатива знаходиться в руках збройних сил України, а отже, вони самі обирають час, місце та засоби, якими вони атакуватимуть підрозділи супротивника", — сказав він.

За його словами, зараз ЗСУ займаються проведенням "формувальних операцій", тобто пошуком уразливих місць в обороні противника. При цьому він зазначив, що з військової точки зору повільний поступ українських сил виглядає логічним, оскільки росіяни протягом останніх дев’яти місяців зміцнювали свої позиції.

Гросберг додав, що зараз співвідношення сил на фронті приблизно один до одного, а тому Україна не може дозволити собі проведення класичної наступальної операції, щоб уникнути непотрібних ризиків.

Також голова розвідки Естонії зазначив, що підрозділи ЗСУ, які готувалися до штурмових дій в останні п’ять місяців на фронті, поки що не були помічені.

Він додав, що українські військові поки що втратили менше ніж 10% всієї поставленої західної техніки, проте припустив, що втрати зростуть у майбутньому, коли почнеться активніша фаза бойових дій.

Разом з тим, Гросберг зазначає, що ЗСУ виявляють активність як на сході, так і на півдні України, що ускладнює прогнозування того, де буде завдано основного удару, та й українське військове командування, зі зрозумілих причин, цю інформацію не оголошуватиме.

"Ми не побачимо наступу протягом наступних семи днів", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що Україна неодмінно досягне потрібного їй результату на фронті, проте все буде не так просто.

Теги:
#Україна #Контрнаступ #ЗСУ