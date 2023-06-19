ЗСУ розвивають контрнаступ на одному з напрямків: свіжі карти боїв

Українські військові мають успіхи у південних областях

Удари української армії та наших партизанів продовжуються за позиціями російських окупантів у тилу, де вчора прогримів потужний вибух під Генічеськом. При цьому захисники України встигають вести оборонні дії на інших напрямках.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас Генштаб у ранковому зведенні пише, що за добу ворог провів 59 авіаційних ударів та понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів. Внаслідок ударів є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Бої у Харківській та Луганській областях

На цих напрямках ворог проводив обмежені спроби наступу, на що своїми атаками також відповідали ЗСУ.

Бої у Харківській та Луганській областях

Зокрема, ворог атакував у районі Берестового, Новоселівського, Білогорівки та Спірного.

Бої на Донбасі

У районі Бахмута зафіксовано взаємні обмежені наземні удари.

Бої за Бахмут

У російському військовому керівництві повідомляли про відбиту атаку ЗСУ поблизу Майорська. Водночас за даними Генштабу, у ворога були безрезультатні наступальні операції поблизу Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки. Також ворог намагався атакувати поблизу Ступочки, Вугледара та Водяного.

Бої на Донбасі

У Міноборони рф повідомляли, що російські війська нібито відбили наші атаки на околицях Первомайського, Невельського, Красногорівки та Мар’їнки.

Бої на півдні України

ЗСУ продовжують контрнаступ на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями.

Бої у Запорізькій області

Російські джерела повідомляли про нібито відбиті атаки в районі Новодонецького, Рівного та Новодарівки.

За даними моніторингів, українські бійці пробилися в районі західної частини П’ятихаток, також ЗСУ продовжували наступальні операції на південь від Оріхова.

Водночас російські сили почали перекидати додатковий особовий склад та важку військову техніку з районів Нової Каховки до лінії фронту в Запорізькій області.

Минулої доби було завдано ударів по пунктах зосередження російської сили в Херсонській області, де було знищено російський склад боєприпасів у Генічеському районі.

Бої у Херсонській області

Раніше "Телеграф" писав про те, що думають американські генерали про контрнаступ ЗСУ.