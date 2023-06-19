Ще дві країни хочуть залучити до мирного саміту Зеленського: Єрмак вже має план

Єрмак розповів про те, кого Зеленський хоче бачити на своєму мирному саміті

У команді президента України Володимира Зеленського працюють над тим, що Бразилія та Індія приєдналися до мирного саміту українського лідера.

Зокрема про такі кроки розповів голова Офісу президента України Андрій Єрмак. В інтерв’ю The Wall Street Journal він зазначив, що в нього вже відбулися переговори з високопосадовцями цих держав.

За даними Єрмака, робота над залученням Нью-Делі та Бразилії до мирного саміту, який планує провести Зеленський, продовжується.

Глава ОПУ зазначив, що Україна не потребує посередників, оскільки позиція російського диктатора володимира путіна залишається незмінною.

Єрмак наголосив, що Київ має "виграти битву за Бразилію та Індію", які все ще підтримують дружні стосунки з агресором. Для впливу на південноамериканські держави глава ОПУ запропонував організувати візити до Києва знаменитостей з Латинської Америки. Єрмак вважає, що чудовою ідеєю буде приїзд популярного колумбійського співака Малуми, який має десятки мільйонів передплатників у соцмережах.

"Я з ним не знайомий, тому що його музика не на мій смак. Але він нам потрібен", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, що у планах Зеленського провести саміт щодо миру в Україні у липні 2023 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Бразилія вже висувала пропозиції мирити Україну з росією за посередництва Китаю.