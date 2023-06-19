У Криму підірвано авто з окупантом з "верхівки": фото та подробиці

Усі окупанти отримали серйозні опіки

Слідом за відомим російським пропагандистом захаром прилєпіним у повітря злетів ще один путініст. Його автомобіль вибухнув у тимчасово окупованому Сімферополі.

Про це повідомляють російські інтернет-пабліки.

За даними популярного Telegram-каналу "Baza", все сталося о четвертій годині ранку. Призначений росією "помічник віце-прем’єра з економічного розвитку Запорізької області" та за сумісництвом кандидат у депутати від путінської партії "Єдина росія" володимир єпіфанов — їхав за кермом "Ленд Крузера", коли раптом вибухнув газовий балон, встановлений у машині. Після цього окупант вже не зміг впоратися з керуванням, і авто зупинилося лише наїхавши на перешкоду.

Повідомляється, що крім єпіфанова, в салоні було ще дві людини: його секретар та охоронець.

"Усі троє чоловіків через вибух отримали 30-відсоткові опіки голови, тулуба і рук (охоронцю також обпалило ліву ногу), тож після аварії їх госпіталізували. Зараз Єпіфанов та його пасажири перебувають під наглядом лікарів", — йдеться у повідомленні.

Наразі російські правоохоронці намагаються встановити причину вибуху.

"Але, за словами помічника "віце-прем’єра", саме за день до цього газовий балон перевіряли на СТО у Сімферополі", — наголошується в пості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Херсонській області на міні вибухнув відомий активіст партії "справедлива росія — за правду", пропагандист Сергій Тветинський.

Також ми повідомляли, що у кафе Петербурга підірвали російського воєнкора Владлена Татарського.