Допомога Україні не знадобилася б: у Зеленського назвали 6 помилок Заходу щодо росії

росія, що не програла, продовжить бути загрозою миру

Стіл переговорів, за який Україну затягують різні країни, є неприйнятним сценарієм для нашої країни. У цій війні може бути лише так: одна країна виграла, інша програла.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв’ю "РБК-Україна".

На його думку, давати Україні зброю, щоб "підсилювати позицію на переговорах" — це помилка Заходу, як і ті, які він робив ще до вторгнення росії:

"По-перше, не треба нам давати щось, а треба було виконувати гарантії безпеки в рамках Будапештського меморандуму.

По-друге, не треба було заохочувати росію, яка демонстративно в Грузію зайшла, в Сирію зайшла, в Україну перший раз зайшла, не треба було заохочувати росію порушувати міжнародне право.

По-третє, не треба було робити з росії країну-монополіста енергетичного у Європі.

По-четверте, не треба було давати можливість росії домінувати в міжнародних інституціях.

По-п'яте, не треба було давати росії побудувати гігантську пропагандистську мережу, перш за все, на Глобальному Півдні, Латинській Америці, в Африці.

По-шосте, не треба було давати росії можливість використовувати різні режими на різних територіях, в різних регіонах з точки зору терористичної активності і так далі", — каже Подоляк, додаючи, що

"Якщо ви це не готові були зрозуміти, усвідомити і зробити, то вже давайте ви все ж таки не просто "даєте щось" Україні. А давайте ви дасте можливість Україні поставити правильні акценти в історичному процесі, коли винний, а в даному випадку Росія, має відповідати за злочини в повному обсязі".

Подоляк вважає, що якщо росію зараз не поставити на місце, то вона й надалі становитиме загрозу для всього цивілізованого світу.

"Не хочете воювати? У мене тоді питання: а чому Росія, яка не програє війну, не захоче реалізувати свої амбіції на інших територіях, в інших регіонах? Чому вона має не фінансувати терористичні угрупування, не фінансувати державні перевороти в інших країнах, не фінансувати міграційні кризи, продовольчі кризи? Чому країна, на фоні величезної кількості військових злочинів, має потім вести себе інакше?", — сказав радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Італія заговорила про переговори України та рф, але у Зеленського жорстко відповіли.

Також ми повідомляли про те, якими можуть бути переговори з путіним.