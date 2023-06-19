"Хто знову бомбу не помив?": в росії ще раз згадали про пропагандистську страшилку

В росії знову лякають Захід українськими "немитими" бомбами

В росії знову заговорили про українську "брудну бомбу". Там ще не вигадали навіщо вона Україні, але вже лякають Європу наслідками.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Так, за інформацією начальника Служби зовнішньої розвідки рф сергія наришкіна, Україна нібито продовжує працювати над створенням ядерної "брудної бомби".

"Останнім часом з’явилася інформація, що свідчить про можливе продовження Києвом робіт над створенням "брудної ядерної бомби" — начиненого вибухівкою та радіоактивними речовинами боєприпасу, вибух якого призводить до радіаційного забруднення великої території", — заявили в СЗР.

Він налякав Захід, що наша країна нібито робить її з опроміненого палива Рівненської АЕС, а наслідки вибуху такої зброї відчує на собі вся Східна Європа.

"Сподіваємося, що МАГАТЕ та профільні структури ЄС звернуть увагу на подібні дії Києва та посилять інтрузивний контроль за будь-якою діяльністю київського режиму в ядерній сфері, особливо на Рівненській АЕС та в Чорнобильській зоні відчуження. Виходимо з того, що можливе застосування Збройними силами України" "Ядерної бомби буде мати найважчі наслідки для життя і здоров’я всього населення і екосистеми Східної Європи, включаючи держави Євросоюзу і Причорномор’я", - говорить наришкін.

Варто зазначити, що українці вже відреагували на новий-старий російський фейк, який вже став мемом, як "бойові комарі".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін особисто включився у фейки про залужного. Зі страху навіть почав заїкатися.

Також ми повідомляли, що росіяни "воюють" вже не лише з "бойовими комарами", а й сараною.