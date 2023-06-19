Зеленський провів засідання Ставки: дві теми, й обидві воєнні

Військово-політичне керівництво країни обговорило ситуацію на фронтах

Президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. На засіданні зосередилися на двох темах: на фронті та бригадах наступу.

Про це йдеться у Telegram-каналі глави держави.

Повідомляється, що на Ставці доповідали Сирський (командувач Сухопутними військами), Тарнавський (командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія"), Залужний (головнокомандувач ЗСУ) та Буданов (начальник ГУР МО). Вони розповіли про оперативну обстановку, забезпечення боєприпасами та дали прогноз дій противника на найближчий час.

Міністр МВС Клименко звітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, що обстановка на фронті стала головною темою обговорення й для минулого засідання Ставки. Тоді Зеленському доповіли про позитивні моменти деяких контрнаступних дій ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що за інформацією іноземних аналітиків, зараз Збройні сили України розвивають контрнаступ на одному із напрямків.