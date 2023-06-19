Звільняв від росіян П’ятихатки: на фронті загинув 26-річний командир відділення

Україна втратила чергового героя на війні з окупантами

Під час визволення села П’ятихатки Запорізької області у бою загинув молодший сержант, командир бойової машини, командир гірничо-штурмового відділення Віктор Чулій.

Про це повідомили у Facebook на сторінці видання "Щепетівський вісник".

Віктор Чулій народився 6 лютого 1996 року у селі Крупець Шепетівського району Хмельницької області.

Він загинув 11 червня, з честю виконавши свій службовий обов’язок, йдеться у повідомленні.

16 червня відбулося прощання із захисником України. На похорон, який пройшов у рідному селі військового, прийшли сотні людей.

"Пам’ять про Героя назавжди залишиться в наших серцях", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, що звільнення населеного пункту П’ятихатки офіційно стало відомо 19 червня. Доти про бої за село писали російські пропагандисти. Загалом за 2 тижні наші військові звільнили 8 населених пунктів на південному напрямку.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув талановитий український звукорежисер Іван Шульга.

Також ми повідомляли, що на війні проти окупантів загинув футболіст футбольного клубу "Кудрівка" В’ячеслав Савицький.