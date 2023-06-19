росія запустила ракети по Україні: що відомо на даний момент

Половина України "червона" на карті тривог

Вдень 19 червня у низці українських областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Військові попередили громадян про загрозу запуску ракет із боку окупантів.

Інформацію про це опублікували у Telegram-каналі Повітряних сил ЗС України.

"Увага! Імовірність пусків крилатих ракет Х-22 з акваторії Азовського моря висока. Залишайтеся в укриттях!", — йдеться у повідомленні.

За кілька хвилин було повідомлено про пуски ракет.

Водночас профільні Telegram-канали пишуть, що чотири борти Ту-22м3 пролітають акваторію Азовського моря можливий заліт на бойову позицію для пусків по Дніпру/Запоріжжю. Пуски не зафіксовано.

О 14:23 у неофіційних телеграм-каналах з’явилися, що повітряний простір чистий, а борти стратегічної авіації залишають Азовське море. Повідомляється, що росіяни запускали "обманки".

О 14:48 у Повітряних силах ЗС України повідомили про відбої тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 19 червня в Одесі пролунали вибухи. В ОВА зазначили, що містом було випущено відразу чотири ракети "Калібр". На щастя, їх удалося ліквідувати.