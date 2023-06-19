Бійці ЗСУ вразили західних інструкторів: "Ніколи у житті такого не бачили, як вони це роблять?"

Українські військові швидко знаходять навички використання західної техніки

Партнери України у захваті від того, як наші військові проходять навчання на техніці, яку передають ЗСУ із Заходу. Зокрема, їх приємно здивувала робота українських воїнів із танками Leopard 2.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

За його словами, західні інструктори висловили захоплення діями наших захисників. Вони зізналися, що "не бачили у житті таких високомотивованих хлопців".

"І коли наші працюють на Leopadr 2, і рекорд цієї країни по зміні двигуна все життя був 16 хвилин, а наші після другого разу за 11 хвилин змінюють, то інструктори не знають, як ми це робимо", — зазначив речник українського парламенту.

За словами Стефанчука, зараз важливо, щоб ці інструктори та інші люди, які працюють з українськими бійцями, спробували частіше говорити на військовому рівні про готовність України вступити до НАТО.

Раніше "Телеграф" писав про те, як проходитиме навчання українських пілотів на F-16. Перший етап проведуть у Великій Британії, а решта країн залишаються в черзі.