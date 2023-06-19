Щось старе, а щось і зовсім не дійшло: Україні за її гроші надсилали непридатну зброю - NYT

На кінець минулого року Київ заплатив постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів

Деякі види озброєнь, що купила Україна у союзників, так і не дійшли до фронту. Одні з них просто не були поставлені, інші були настільки старими, що годилися тільки для "технічного канібалізму".

Про це повідомляє NYT з посиланням на українські урядові документи.

За даними журналістів, станом на кінець минулого року Київ заплатив постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів за контракти, що залишилися повністю або частково невиконаними.

Двоє людей, які брали участь у закупівлі зброї Україною, заявили, що частину зниклої зброї зрештою було доставлено, а в інших випадках посередники повернули гроші. Але станом на початок весни 2023 року сотні мільйонів доларів було виплачено, зокрема державним компаніям, за зброю, яку так і не було отримано.

"У нас були випадки, коли ми платили гроші і не отримували", — сказав заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, який займається закупівлею озброєнь.

У матеріалі наголошується, що процес озброєння України відбувався настільки поспішно, що подібні проблеми у закупівлі просто неминучі. Загальна сума купленої Україною зброї власним коштом становить мільярди доларів.

"Багато постачання західних союзників пов’язані з сучасною зброєю, таким як американські системи ППО, які довели свою високу ефективність проти російських безпілотників і ракет. Але в інших випадках союзники надали накопичене обладнання, яке в кращому разі потребувало капітального ремонту", — йдеться у статті.

Через це, стверджують журналісти, близько 30% українського арсеналу постійно перебуває в ремонті — високий показник для армії, якій потрібна будь-яка зброя для розвитку контрнаступу.

При всьому сказаному вище зазначається, що українські чиновники здебільшого утримувалися від скарг на зламану техніку, щоб не бентежити своїх благодійників.

"Деякі гаубиці мали проблеми з якістю, але ми повинні пам’ятати, що це був подарунок", — сказав Гаврилов.

Проте, за словами іншого високопоставленого українського чиновника, уряд у Києві втомився від того, що йому кажуть, що в нього достатньо західної зброї, коли деяка з неї надходить у поганому чи непридатному для використання стані, виведеному з бойового складу та розібраному на запчастини.

Нагадаємо, що помилки через масове постачання зброї в Україну призводять не лише до поганих наслідків. Так, наприклад, за підрахунками Пентагону, Америка переоцінила вартість військової допомоги для України на 3 млрд доларів. А це може означати, що нашій країні докуплять зброї на цю суму.