Кого треба - навчимо, що треба - полагодимо: виробник F-16 готовий допомагати ЗСУ з винищувачами

У майбутньому в Україні може навіть з’явиться база обслуговування західної авіації

Компанія-виробник американських винищувачів F-16 Lockheed Martin висловила готовність у допомозі українським пілотам, які навчатимуться на цих машинах. Також підприємство може допомогти і у технічній підтримці роботи літаків.

Про це повідомляє видання "Голос Америки".

Так, за словами глави Lockheed Martin, його компанія готова допомогти українським пілотам у навчанні та обслуговуванні, якщо країни НАТО погодяться відправити ці літаки на допомогу Україні.

"Ми готові не тільки заповнити потреби у нових F-16, а й надати будь-які модифікації F-16, а також навчання, обладнання та системи", — сказав Френк Сент-Джон.

Він також наголосив, що рішення може бути ухвалене лише в результаті переговорів між Україною, США та іншими західними союзниками, а сама Lockheed Martin не бере прямої участі у цих переговорах.

Також, заявили в компанії, хоча навчання та техпідтримка здійснюватимуться в будь-якій третій країні, Lockheed може у довгостроковій перспективі розглянути можливість створення бази в Україні чи поруч із нею після закінчення війни.

Сент-Джон нагадав, що бійці ЗСУ швидко навчилися використовувати інші види продукції його компанії, наприклад, ПТРК "Джавелін" або РСЗВ "Хаймарс", а тому з F-16, на його думку, не повинно виникнути проблем.

"Українці дуже швидко освоїли використання цих систем і користуються ними з великою ефективністю, тому я абсолютно впевнений, що українські пілоти освоять F-16 і зможуть дуже ефективно літати на них в короткі терміни", — говорить він.

Нагадаємо, раніше командувач ВПС Норвегії генерал-майор Рольф Фолланд пояснив, у чому складність передачі Україні F-16.