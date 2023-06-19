Угорщина забрала полонених росією українців: Єврокомісія вимагає пояснень від Будапешта

Угорщина утримує 11 українських військовополонених

На скандал із обміном полоненим без відома України звернули увагу у Євросоюзі. Там зажадали від Угорщини поясненнь.

Про це повідомляє "Delfi", посилаючись на відповідь Єврокомісії за заявою МЗС України про те, що Угорщина утримує 11 українських військовополонених, яких вивезла з рф, і не допускає до них українських дипломатів.

Так, за словами прес-секретаря Єврокомісії з закордонних справ та політики безпеки Петера Стано, Угорщина, яка без відома України обміняла кількох військовополонених українців у росії, має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, а також комунікацію держави з цього питання українською владою.

"росія повинна дотримуватися своїх зобов’язань з міжнародного гуманітарного права і забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій і не наражати їх життя на небезпеку. Що стосується Угорщини, то її влада повинна пояснити деталі і свою участь у звільненні українських громадян, які утримуються росією як військовополонених, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою", — сказав Стано.

Нагадаємо, що росіяни видали Угорщині українських військовополонених угорського походження. Це підтвердила угорська влада.