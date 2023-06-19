Не тільки "брудна бомба": росія по новій запускає ще один фейк про Україну

Росіяни розганяють фейк, який уже давно став мемом

Російська пропаганда знову повертається до гучних фейків про Україну. Після заяв сергія наришкіна про "брудну ядерну бомбу" в росії знову заговорили про українських "бойових комарів".

Про це повідомляє "Телеграф".

Росіяни продовжують вдавати, що вони не причетні до підриву Каховської ГЕС і як один з "аргументів" називають "ціль" України. Так, за словами, начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту рф ігоря кирилова, нашій країні потрібна була ця катастрофа, щоб нібито ефективніше застосовувати американських комарів з біолабораторій.

"Про високу готовність США до застосування інфікованих переносників свідчить патент на БПЛА, призначений для поширення в повітрі заражених комарів", - каже кирилов.

Згідно з кремлівським фейком, американські безпілотники закидатимуть росіян контейнерами з комарами, а ті їх жалити, заражаючи і роблячи непридатними для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни запустили новий феєричний фейк про Україну. Згідно з ним, росіяни "воюють" проти "бойової сарани".

Також ми повідомляли, що росіяни побоюються і "бойових мишей".