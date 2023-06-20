Війна — день 482: ЗСУ продовжують розвивати наступ на півдні

Оперативно про головне 20 червня

Україна продовжує відбивати російське вторгнення. Незважаючи на запеклий опір окупантів та їх численні обстріли та авіанальоти, ЗСУ просуваються вперед, завдаючи суттєвої шкоди військам рф як у живій силі, так і в техніці. При цьому всі спроби самих росіян контратакувати та просунутися вперед провалюються.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 20 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Контрнаступ українських військових йде за чітко продуманим планом, який знає невелика кількість осіб, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Майте на увазі: все йде за планом, який було затверджено та розроблено. Відхилень від плану немає. Що це за план – знає обмежене коло осіб", – розповів Данілов.

Він зазначив, що українські військові мають чітку тактику та стратегію, яка була розроблена. І в цій ситуації залишається чекати та вірити.

Про те, що відбувалося 17 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 479: росіяни зберігають перевагу в артилерії та авіації, але ЗСУ продовжують наступ

Як були справи 18 червня, можна прочитати в публікації: Війна — день 480: ЗСУ не дають росіянам просунутися і локально контратакують

З даними за 19 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 481: ЗСУ просуваються під Авдіївкою та на Запорізькому напрямку