Частина України "червона", на Київщині та Львівщині лунають вибухи: що відомо (відео)

Сили ППО працюють безвідмовно, але краще знаходитися в безпечному місці

У вівторок, 20 червня, на півночі та заході України вже кілька годин поспіль зберігається небезпека удару з повітря за допомогою безпілотників Shahed. На Київщині та Львівщині вже зафіксували неодноразові вибухи. Очевидці стверджують, що більшість із них схожі на звуки роботи засобів протиповітряної оборони.

Дані про вибухи вже підтвердили представники місцевих муніципалітетів — пресслужба КМВА та міський голова Львова Андрій Садовий. "Телеграф" додає актуальну карту повітряних тривог, аби можна було зрозуміти, звідки йде загроза.

6:45 У Генштабі ЗСУ попередньо повідомили, що з 30 випущених по Україні "шахедів" було ліквідовано 28. Також уточнюються дані по Запоріжжю — цілком імовірно, що цієї ночі для атаки окупанти використовували 7 ракет С-300.

6:35 Нарешті по всій Україні (крім Луганщини та Криму) оголосили відбій повітряної тривоги.

В КМВА підтвердили, що вночі над столицею було збито близько двох десятків цілей.

6:27 У Запоріжжі та передмісті вночі було дуже голосно — ворог вдарив по місцевому фермерському підприємству. За попередніми даними, без людських жертв.

06:05 На заході поступово почалися відбої, небо чисте, загроза для цих областей минула. Це підтвердили і у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ. Водночас тривогу оголосили на Харківщині.

Актуальна карта на 6:05

Слід зазначити, що "тривожно" цієї ночі було чи не всій Україні: сирени лунали у різний час в різних областях. На півночі та заході неспокійно останні кілька годин.

Актуальна карта повітряних тривог в Україні

При цьому якщо столична влада інформує одразу про роботу засобів ППО, то у Львові немає підтверджень саме знищення повітряної цілі. За словами Андрія Садового, у Львові та області було чутно вибухи, місцевому населенню краще лишатися у безпечних місцях.

Станом на шосту ранку моніторингові пабліки стверджують, що загроза БПЛА з півночі могла минути, поки проводиться дорозвідка.

Нагадаємо, що нічні атаки ворога почастішали за останні кілька тижнів. Лише напередодні росіяни атакували Одесу "Калібрами" — їх випустили з акваторії Чорного моря.