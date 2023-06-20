Окупанти просунулися під Куп’янськом, а ЗСУ мають успіхи на півдні: свіжі карти боїв в Україні

Росіяни ведуть активні наступальні дії на лінії Куп’янськ-Лиман, намагаючись повернути ініціативу

Триває 482-а доба повномасштабної війни з російськими окупантами, українські війська продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках, просунулися під Бахмутом і атакували ворожі позиції на кордоні Запорізької та Донецької областей. Росіяни змогли просунутися в районі Куп’янська.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, тривають важкі бої. За добу сталося 39 бойових зіткнень.

Луганська та Харківська області

Росіянам вдалося досягти успіху в районі Куп’янська, вони також продовжили наземні атаки вздовж лінії Сватово-Кременна. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, показують, що окупанти просунулися до північної частини Вільшани (близько 15 км від Куп’янська).

Луганська та Харківська області

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського, Ямполівки, Торського, на захід від Діброви, Григорівки та Спірного.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіяни ведуть активні наступальні дії на лінії Куп’янськ-Лиман, намагаючись повернути ініціативу.

Донецька область

Українські війська продовжували контрнаступальні операції, а окупанти здійснили наземні атаки поблизу Бахмута. За даними Ганни Маляр, минулого тижня українські війська продовжували наступ на флангах Бахмута. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили обмежені наступи росіян поблизу Оріхово-Василівки (11 км від Бахмута).

Бахмутський напрямок

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 червня, показують, що і українські, і російські війська просунулися поблизу Побєди (на південний захід від Донецька). Українські сили просувалися на південний схід від Побєди, а окупанти — на південь від неї.

Донецька область

Генштаб України повідомив, що росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Українські сили здійснили наземні атаки вздовж кордону між західною Донецькою та східною Запорізькою областями. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, показують, що українські сили звільнили П’ятихатки (23 км від Орєхова).

Запорізька область

Херсонська та Миколаївська область

Російські джерела стверджують, що українські війська завдали ракетного удару по тилу рф в окупованій Донецькій області. Російські джерела стверджували, нібито українські сили завдали удару HIMARS по Волновасі.

Як повідомляв "Телеграф", голова Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україні та світі спостерігаються завищені очікування від контрнаступу ЗСУ, проте нинішня ситуація не схожа на ту, яка була минулого року.