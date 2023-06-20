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У ЗСУ успіхи на кількох напрямках: заява Генштабу, карта

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Українські сили продовжують контрнаступ Новина оновлена 20 червня 2023, 09:58
Українські сили продовжують контрнаступ. Фото Генштаб ЗСУ

За минулу добу ЗСУ не втратили жодної позиції

ЗСУ проводять контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, протягом минулої доби вони мали частковий успіх на напрямках Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль та Новоданилівка – Роботине. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії … Там, де обороняємося — жодної позиції не втрачено", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що основні зусилля росіян минулої доби були сконцентровані на недопущенні просування наших військ. Ворог застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення.

Натомість у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 19 червня повідомлялося, що росіяни могли просунутися в районі Куп’янська. Однак Генштаб ЗСУ спростовує ці дані.

За даними інтерактивної карти Deep State, основний напрямок просування ЗСУ у Запорізькій області — на Оріхів та Велику Новосілку.

Запорізька область
Просування на Рівнополь
Мелітопольський напрямок

Як повідомляв "Телеграф", 19 червня, в Україні офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки у Запорізькій області. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав епічне відео того, як це відбувалося.

Теги:
#Війна #Контрнаступ #Генштаб