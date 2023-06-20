У ЗСУ успіхи на кількох напрямках: заява Генштабу, карта

За минулу добу ЗСУ не втратили жодної позиції

ЗСУ проводять контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, протягом минулої доби вони мали частковий успіх на напрямках Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль та Новоданилівка – Роботине. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії … Там, де обороняємося — жодної позиції не втрачено", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що основні зусилля росіян минулої доби були сконцентровані на недопущенні просування наших військ. Ворог застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення.

Натомість у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 19 червня повідомлялося, що росіяни могли просунутися в районі Куп’янська. Однак Генштаб ЗСУ спростовує ці дані.

За даними інтерактивної карти Deep State, основний напрямок просування ЗСУ у Запорізькій області — на Оріхів та Велику Новосілку.

Запорізька область

Просування на Рівнополь

Мелітопольський напрямок

Як повідомляв "Телеграф", 19 червня, в Україні офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки у Запорізькій області. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав епічне відео того, як це відбувалося.