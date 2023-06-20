Чому не збили "Шахеди", які летіли на Львів: у ЗСУ дали відповідь

Вночі мобільним вогневим групам зі стрілецькою зброєю невеликого радіусу складно збивати ворожі дрони

Під час нічної атаки ворожі дрони-камікадзе змогли атакувати Львів, пошкодивши в місті об’єкт критичної інфраструктури, бо Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони, щоби повністю закрити небо.

Про це сьогодні, 20 червня, розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

"Хто літав Україною літаком, дивився з віконця, міг побачити, яка у нас прекрасна і велика держава. І покрити всі напрямки тими системами, які сьогодні є, зенітно-ракетними комплексами – великого та середнього радіуса дії – неможливо. Сьогодні ППО розміщено там, де це найбільше потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об’єкти, об’єкти атомної енергетики та лінію фронту... Не вистачає банально засобів ППО, і це ще, м'яко кажучи, щоб покрити Україну ковпаком, як це зробила держава Ізраїль", — пояснив він.

Юрій Ігнат підкреслив, що окупанти атакують нашу країну дронами в нічний час, а тому мобільним вогневим групам зі стрілецькою зброєю невеликого радіуса складно збивати "Шахеди". Натомість загарбники спеціально запускають безпілотники вздовж річищ річок, змінюючи маршрути, щоб їх було складніше знищити.

За його словами, застарілі радянські винищувачі, які стоять на озброєнні української армії, не надто ефективні у боротьбі з "Шахедами". Проте навіть з ними українські льотчики все ж таки збивають частину повітряних цілей.

"Винищувачі 70-х років не здатні ефективно знищувати. Льотчики здатні, робимо все можливе, і є коефіцієнт шкоди, є якийсь результат. Але цього недостатньо, тому що техніка морально застаріла. Не бачить той радар. Неможливо цим озброєнням ефективно їх знищувати". Робимо все можливе, але потрібні F-16", — сказав Ігнат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 20 червня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом ворог випустив 30 "Шахедів" і практично всі вдалося збити.