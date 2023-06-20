Зайняли рубіж, але зазнали втрат: Сенцов, що воює на фронті, розповів про наступ ЗСУ

Підрозділ режисера зараз воює на Запорізькому напрямку

Український кінорежисер, сценарист та письменник, колишній в’язень кремля Олег Сенцов зараз захищає Україну від російських окупантів зі зброєю у руках. Його рота бере участь у контрнаступі ЗСУ, вона зайняла рубіж, але зазнала втрат у людях та техніці.

Про це Сенцов розповів у Facebook.

"Це був черговий важкий день нашого наступу. Ми зайняли визначений нашій роті рубіж, хоча й понесли втрати. Нашу машину підбили, але ми з екіпажем змогли вилізти. Війна за нашу землю продовжується. Вічна слава тим, хто загинув, визволяючи Україну від загарбників!", — написав Сенцов.

Додамо, що декількома днями раніше, 12 червня, він розповів, що його підрозділ зараз воює на запорізькому напрямку, де веде важкі бої. Тоді ж режисер повідомив, що отримав підвищення на фронті: тепер він за званням молодший лейтенант.

Нагадаємо, Олег Сенцов — кримчанин, він займав активну проукраїнську позицію, за що був заарештований російськими силовими структурами в окупованому Криму і 25 серпня 2015 року засуджений за сфабрикованим звинуваченням у тероризмі до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. 7 вересня 2019 року режисера повернули у рамках обміну. З початком повномасштабної війни пішов захищати Україну.

Як повідомляв "Телеграф", за інформацією Генштабу ЗСУ, українські сили просуваються за кількома напрямками, зокрема мають успіх на Мелітопольському та Бердянському.