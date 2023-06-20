Скандал з українськими полоненими в Угорщині: у Орбана видали дивну реакцію

Будапешт нібито не брав участь у переговорах між церквою та релігійними організаціями щодо передачі військовополонених

Угорщина заявляє, що до передачі їм росією 11 українських військовополонених вона не має жодного стосунку. Переговори щодо переміщення воїнів нібито велися без відома Будапешта.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на дебатах Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі, відповідаючи на запитання щодо українських полонених від представника України Юрія Камельчука, пише Index.

"Щодо 11 військовополонених — думаю це хороші новини, вони вільні. Були переговори між церквою та релігійними організаціями. Держава Угорщина абсолютно не залучена", — сказав він.

Міністр закордонних справ також наголосив, що передача полонених відбулася після "консультацій між церковними та релігійними організаціями". Угорська сторона не була залучена до цих переговорів.

"На підставі цієї угоди ці люди були звільнені, і вони вільні люди, вони можуть вільно пересуватися Угорщиною, вони можуть робити, що хочуть, якщо вони хочуть зв’язатися з українською владою, вони можуть це робити вільно. Я можу вам це гарантувати", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що речник МЗС України Олег Ніколенко розповів жахливі подробиці знаходження українських полонених в Угорщині. По-перше, вони перебувають в ізоляції і мають доступ до відкритих джерел інформації, а по-друге — ці люди не можуть вільно спілкуватися з рідними наодинці.