Були лише живі квіти: у Києві попрощалися з відомим звукорежисером, який загинув на війні (репортаж)

Талановитий звукорежисер загинув на війні з російським агресором.

У вівторок, 20 червня, у Києві на Майдані Незалежності попрощалися із звукорежисером та українським військовослужбовцем Іваном Шульгою. Про загибель бійця на фронті стало відомо 16 червня.

Колеги та друзі згадують Івана, як талановитого та професійного звукорежисера. Він був великим патріотом своєї країни і захисником її майбутнього.

З початком повномасштабного вторгнення він залишив знімальний майданчик, щоб боронити країну на полі бою.

Попрощатися з загиблим Героєм прийшли рідні, друзі, колеги та побратими. Церемонія прощання почалася о 10:00 біля стели. Всі присутні принесли живі квіти та стоячи на колінах, проводжали воїна в останню путь.

Поховають загиблого на Берковецькому цвинтарі (Алея Героїв).

На церемонії прощання побував фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Іван Шульга загинув на фронті 14 червня

На прощання з Героєм принесли лише живі квіти

Прощання з Іваном Шульгою відбулося на майдані Незалежності

Воїна зустрічали, стоячи на колінах

За труною йшла дружина

З 2015 року Іван Шульга був частиною команди StarlightMedia. Він працював на популярних проєктах СТБ: "МастерШеф", "Зважені та щасливі", "Хата на тата", "Сюрприз-Сюрприз", "Світами за скарбами".

За даними ІМІ, Іван Шульга став 63-м медійником, який загинув в Україні внаслідок російської збройної агресії.

Герою було 34 роки. У нього залишились дружина і 9-річний син.

Загиблому було лише 34 роки

Провести в останню путь захисника прийшли рідні та друзі

Прощання з Іваном Шульгою відбулося на Майдані Незалежності

Нагадаємо, 11 червня стало відомо, що на війні з російським агресором загинув уболівальник київського "Динамо" Максим "Кинжал" Бурдусь. А у селі Дунаєць Глухівської громади проводили в останню путь захисника Олександра Приймачка, який втратив на війні свого брата.