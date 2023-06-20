Мешканців однієї з областей атакували російські боти: хочуть усю інформацію про ЗСУ (фото)

Атака розпочалася ще у першій половині дня

Російські хакери продовжують робити "набіги" на Україну. На цей раз під атакою кіберзлочинців опинилося Запоріжжя. Жителі обласного центру та області масово отримують повідомлення із закликом зрадити ЗСУ.

Про це повідомляє "Телеграф".

Як стало відомо, атака розпочалася ще у першій половині дня. Повідомлення з невідомого номера, підписаного як "Krayina", вже отримали десятки абонентів різних операторів. У ньому злочинці пропонують обмінювати інформацію про ЗСУ на гроші.

Ось такі зараз повідомлення отримують мешканці Запоріжжя:

Також "Телеграфу " стало відомо, що атака поширюється на всю область. Так, наприклад, мешканець окупованого Мелітополя, який був змушений залишити рідне місто через російську агресію, отримав аналогічне повідомлення, будучи в Німеччині.

"Отримав цікаве смс у Німеччині. Пропонують Батьківщину продати від 15 до 5000$. Надати інформацію про ЗСУ", — пише волонтер Валерій Газаєв.

У повідомленні хакери розповідають про "братні народи" та закликають здавати місце розташування "натівської техніки" за винагороду.

Можна припустити, що активність ворожих ботів пов'язана з контрнаступом ЗСУ, який зараз триває у регіоні.

Втім, волонтер не розгубився і відповів росіянам як належить. Зазначимо, що "Телеграф" не рекомендує своїм читачам переходити за такими посиланнями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські хакери злили в мережу дані одного зі своїх лідерів.

Також ми повідомляли, що хакери "підкоригували" замовлення російського волонтера та замінили дрони на фалоімітатори.