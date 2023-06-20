Привіт Тамбову? Україна успішно застосувала свій новий далекобійний БПЛА, Залужному сподобалося

На першому застосуванні українського апарату були присутні топ-військові

Україна нарощує виробництво вітчизняних безпілотників. Сьогодні, 20 червня, наша країна вперше застосувала власний БПЛА на відстань 1000 кілометрів.

Про це повідомила речник "Укроборонпрому" Наталія Сад.

Представник держконцерну не уточнила, чи було це застосування бойовим, чи тестовим, але своїм фото підкреслила, що воно було на контролі у топ-військових, серед яких, наприклад, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Судячи по обличчю Зулужного – йому все сподобалося

"Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км", — підписала фото Наталія Сад.

Крім Залужного на фото присутні: Микола Олещук (командувач ПС ЗСУ) та Юрій Гусєв (директор "Укроборонпрому").

Поки що офіційно не розкривається ні модель БПЛА, ні ціль, яку він вразив.

При цьому слід зазначити, що інформація про застосування нового українського літального апарату сталася на тлі вибуху в Тамбовській області рф. Там у повітря злетів пороховий завод. Це підмітили коментатори посту, розмірковуючи про можливу ціль безпілотника.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україні передадуть сучасні безпілотники з Португалії.

Також ми повідомляли, що ЗСУ отримали безпілотники за 2 млн гривень.