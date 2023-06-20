путін програв "битву за борщ": на Заході визнали культурну перемогу України

На Заході визнали, що Україна виграла "битву за борщ"

Визнання борщу споконвічно українським блюдом стало важливою культурною перемогою України у війні проти росії. Це перший "контрнаступ", який здійснила наша країна, змусивши путіна програти навіть тут.

Про це пише Bloobmerg напередодні оголошення результатів престижного світового рейтингу "The World’s 50 Best Restaurants 2023".

Журналісти видання згадали, як рік тому ЮНЕСКО таки визнало борщ українським та поставило крапку в багаторічних баталіях між росією та Україною.

"Менш ніж через два місяці після того, як у 2022 році володимир путін вторгся в Україну, ЮНЕСКО екстрено визнало борщ українським. Перший успішний контрнаступ Києва був культурним. москва була в стані апоплексії", — йдеться у матеріалі.

Там зазначили, що їжа часто використовується для формування ширшої ідентичності. Наприклад, піца та паста асоціюються з Італією, суші та рамен — з Японією, хамон з Іспанією тощо. Ці фірмові національні страви настільки переплетені з самобутністю країн їхнього походження, що стали стимулом для патріотизму. Так сталося і з нашою стравою.

"Традиційний буряково-червоний суп колись із задоволенням їли усі колишні радянські жителі, але путін змусив росію програти", - зазначили на Заході.

Зазначимо, що для тих у кого розігрався апетит під час прочитання цієї новини "Телеграф" має величний рецепт борщу по-київськи.

Раніше ми писали про те, що український борщ увійшов до топ-3 найсмачніших перших страв світу за версією CNN.