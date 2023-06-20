"Сліпі" та "чисті" від корупції – ЗМІ розповіли, як НАЗК може залишити ЗСУ без розвідувальних дронів

Через дії НАЗК ЗСУ можуть залишитись без розвідувальних дронів "Мавік-3"

Майже водночас із початком контрнаступу ЗСУ, 5 червня, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло компанії Hikvision та Dahua – двох китайських виробників обладнання для відеоспостереження – до переліку міжнародних спонсорів війни. На ділі це означає, що ці дві компанії більше не можуть постачати в Україну свою продукцію.

Але, як повідомляє видання Lenta.ua, це може "засліпити" розвідку ЗСУ, адже мабуть 90-95% найбільш масових розвідувальних дронів ЗСУ зараз – це "Мавік-3". А 95% поставок відеокамер в підрозділи ЗСУ від волонтерів для обладнання цих безпілотників – це Hikvision та Dahua, підкреслюють журналісти.

Розвідувальні дрони – це розхідний матеріал, і їхня втрата на війні звичайна справа, але завдяки рішенню НАЗК тепер буде дуже складно замінити найбільш доступні БПЛА "Мавік-3" (вартість до 100 тисяч гривень) та обладнати їх новою апаратурою.

Більше того, єдина інтеграційна платформа регіональних систем відеоспостереження Національної поліції з 7,7 тис. відеокамер побудована на рішенні Hikvision. Апаратура цієї ж компанії забезпечує життєдіяльність системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, охорони сухопутного кордону та берегової зони будується на обладнанні Hikvision. Більше того, відео-камери компанії-"спонсора війни" (за версією НАЗК) є ключовим елементом захисту урядового кварталу.

У той же час як нагадує видання, є в цій історії і важливий геополітичний момент — останнім часом відносини між Китаєм та США потеплішали, про що говорить хоча б візит до Китаю Держсекретаря США Ентоні Блінкена. Україна ж робить крок до погіршення і без того непростих відносин з Пекіном.

Але як підкреслює автор статті, головне не відносини між КНР та Україною чи США, а гроші, адже відмова від апаратури китайських компаній, що в середньому у 4 рази дешевше за інші аналоги, ставить питання її заміни. Лише у проекті "Безпечне місто" потрібно бути замінити до 90% камер з 21,5 тис, що відноситься до обладнання виробництва Hikvision.

За даними Lenta.ua, лобіює відмову від китайського обладнання та закупівлю по більш високим цінам колишня співробітниця Антимонопольного Комітету України Агія Загребельна, що зараз очолює в НАЗК напрям мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці.

Як кажуть джерела видання, з АМКУ пані Загребельна пішла через рішення суду про скоєння корупційного правопорушення, згідно з яким їй заборонено 3 роки обіймати державні посади. І коли цей строк минув звільнена за корупцію людина відповідає за боротьбу з корупцією в НАЗК.

Є у пані Загребельної і фінансовий інтерес, так як стверджує Lenta.ua, ще під час роботи в АМКУ вона брала 2% "відкату" за перемогу у тендері, сума якого складає не менше 30 млн грн. А бенефіциаром рішення НАЗК журналісти назвали власника компанії "Айкю Дистрибуція" Антона Мешкового, котрий виїхав з України за лічені тижні до початку великої війни.

"Власне в цій історії аж стирчать корпоративно-корупційні вуха. Так, при обґрунтуванні рішення НАЗК про внесення Hikvision та Dahua до переліку міжнародних спонсорів війни в якості прикладу було наведено факт, що аналогічні бренди Axis, Hanwha, Milestone пішли з російського ринку. Цей список дивним чином збігається з переліком партнерів того ж "Айкю Дистрибуція"", — пише видання.

В якості резюме автори розслідування припускають, що рішення НАЗК призведе не лише до проблем з Китаєм, а й до необхідності змінити обладнання на об’єктах безпеки, що потребуватиме багато грошей. А головне – на кону життя бійців ЗСУ, що можуть лишитися без "очей" розвідки під час довгоочікуваного контрнаступу.