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Війна — день 483: ЗСУ продовжують розвивати наступ, незважаючи на запеклий опір окупантів

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Бої за Україну тривають 483 дні
Бої за Україну тривають 483 дні

Оперативно про головне 21 червня

Війна України проти росії, що намагається її захопити, триває. ЗСУ поступово, але неухильно просуваються на південному напрямку, з боями звільняючи українську землю від загарбників.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У мережі з'явився новий супутниковий знімок того, що залишилося від Каховського водосховища.

00:00 На півдні на кількох напрямках триває наступ українських воїнів, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. "На півдні на кількох напрямках йде наступ. Там все йде за планом, який встановлений військовими. Там є деякі поступи на всіх напрямках, де рухаються наші військові. Але ворог просто так не здаватиме зайняті позиції, і тому йдуть запеклі бої і дуже потужний поєдинок", — сказала вона в ефірі національного телемарафону.

На тлі війни в Україні Німеччина готується до агресивніших шпигунських операцій росії. Берлін вважає, що відбуватимуться вони саме на їхній території, йдеться у звіті Федерального відомства Німеччини щодо захисту конституції, про який пише WELT.

Про те, що відбувалося 18 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 480: ЗСУ не дають росіянам просунутися та локально контратакують

Як були справи 19 червня, можна прочитати у публікації: Війна — день 481: ЗСУ просуваються під Авдіївкою та на Запорізькому напрямку

З даними за 20 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 482: ЗСУ продовжують розвивати наступ на півдні

Теги:
#Україна #Росія #Війна