ЗСУ продовжують наступ, ворог перекидає сили: свіжі карти боїв

ЗСУ мають успіхи у контрнаступальних діях

Найважчі бої на фронті зараз точаться на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями, де наші захисники продовжують просування, звільняючи нові населені пункти.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за минулу добу.

Бої у Луганській та Харківській областях

Ворог продовжує вести активні спроби штурму в районі Кремінної, але успіхів противник поки що не має. Тут росіяни використовують штурмові підрозділи "Шторм-З", до складу яких входять ув’язнені та колишні полонені.

Бої у Луганській та Харківській областях

Аналітики вважають, що перекидання на цей напрямок бойовиків цього підрозділу може говорити про бажання ворога досягти успіху в наступальних діях.

Бої на Донбасі

20 червня по обидва боки протистояння тут тривали наземні атаки поблизу Бахмута. Зокрема, ворог безуспішно намагався атакувати в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Бої за Бахмут

Протягом минулої доби у Бахмуті сталося три бойові зіткнення. За даними російських джерел, українська армія змогла просунутися на 1,5 км від Кліщіївки.

Бої за Донбас

Водночас ворог продовжував наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк.

Бої на Півдні України

Наші військові продовжують наступ на адміністративний кордон між Запорізькою та Донецькою областями. Росіяни повідомляли, що ЗСУ просунулися 200 метрів на південний схід від Великої Новосілки, також була інформація про успіхи наших військових на рубежі Новоданилівка-Роботине.

Бої на Півдні України

У зведеннях російських військкорів була інформація, що окупанти нібито відбили П’ятихатки. За іншою інформацією з російських джерел, поки що село не контролюють ні українські, ні російські війська. Офіційних даних про це не надходило.

За даними ГУР, окупанти почали мінувати додаткові території на ЗАЕС, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ.

Бої на Півдні України

Українські сили продовжують завдавати ударів по тилових позиціях ворога на півдні України та Криму.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні та світі спостерігаються завищені очікування від контрнаступу ЗСУ.