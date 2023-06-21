росія знову атакувала Україну "шахедами": де цієї ночі лунали вибухи

Небезпека ударів із повітря зберігалася кілька годин

У ніч на середу, 21 червня, росіяни знову атакували Україну "шахедами" — повітряна тривога була оголошена близько 1:20, ударні дрони заходили в повітряний простір нашої країни з північного боку. Їх зафіксували у кількох областях, працювали сили ППО, на Хмельниччині прогриміли вибухи.

"Телеграф" розповідає, що відомо про нічний удар по Україні.

Безпілотники типу "Shahed" спочатку були помічені у Сумській, Полтавській, Черкаській, трохи згодом і на Кіровоградщині.

О 02:12 на Київщині також було оголошено повітряну тривогу, трохи пізніше вона охопила і столицю.

"Увага! Київська область — загроза застосування ворогом ударних БПЛА!" — поінформували у Повітряних силах.

Крім того, "шахеди" летіли і на захід України — тривоги оголошувалися у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Після 4:00 тривоги почали поступово скасовувати, але було оголошено ракетну небезпеку на Тернопільщині. Близько 5:30 тривоги скасували по всій Україні.

Як повідомила Хмельницька ОВА, близько 5:00 у Хмельницькому пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали писали, що через падіння уламків в одному з районів міста спалахнула будівля. У небо піднявся стовп диму, чути було потріскування шиферу.

Нагадаємо, росіяни атакували Україну іранськими дронами і в ніч проти 20 червня — тоді вибухи чули жителі Києва та Львова. З 30 випущених по Україні "шахедів" було ліквідовано 28.