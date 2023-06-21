Підніжка від Китаю: як у Пекіні відреагували на африканський "мирний план"

Пекін готовий працювати з усіма сторонами

Китай високо оцінює зусилля африканських країн, лідери яких із робочим візитом були у Києві, спрямовані на мирне врегулювання повномасштабної війни в Україні.

Про це під час прес-конференції повідомила речник МЗС Китаю Мао Нін. За її словами, зусилля делегації відбивають загальний заклик міжнародної спільноти до припинення бойових дій.

"Факти показали, що війна та санкції не вирішать жодної проблеми; діалог і переговори — єдиний реальний вихід", — вважає представник МЗС Китаю.

Мао Нін також наголосила, що Пекін, своєю чергою, готовий працювати з усіма сторонами, у тому числі й з африканськими країнами, для "створення сприятливих умов для політичного врегулювання української кризи".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 червня Київ відвідала африканська делегація, зокрема президенти ПАР, Замбії, Сенегалу та прем’єр Єгипту. Візит лідерів країн Африки проходив на тлі ракетної атаки українськими містами. Однак пізніше реакція делегації на те, що відбувається, виявиться досить дивною.

У ході зустрічі з президентом Володимиром Зеленським лідер Південної Африки представив "мирний план" для України, що складається із десяти пунктів. Глава нашої держави тим часом запропонував лідерам приєднатися до української формули світу.

Далі делегація вирушила до Росії, де в неї відбулася зустріч із російським диктатором володимиром путіним.