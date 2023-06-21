Йдеться про мільярди: Велика Британія оголосить про потужний пакет допомоги Україні

Україна отримає потужний пакет допомоги від західних партнерів

21 червня у Великій Британії, де хочуть змусити росію заплатити за відновлення України, оголосять про надання Києву великого пакету фінансової допомоги. Зокрема, до нього увійдуть 3 мільярди доларів кредитних гарантій від Світового банку. Ці кошти мають допомогти у зміцненні економічної стабільності нашої країни.

Про це повідомили у прес-службі британського уряду.

Про новий пакет допомоги мають намір оголосити під час сьогоднішньої конференції з відновлення України, яка відбудеться у Лондоні.

За даними британського уряду, виділені кошти мають піти на життєво важливі державні послуги, серед яких утримання шкіл та лікарень.

"Це перший двосторонній пакет багаторічної фінансової допомоги, який надає країна G7. Це доводить непохитну відданість до України як зараз, так і в майбутньому", — йдеться у повідомленні.

Очікується, що невійськова допомога від британців перевищуватиме 4,7 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи 4,1 мільярда фунтів стерлінгів фіскальної підтримки та 640 мільйонів фунтів стерлінгів двосторонньої допомоги.

В уряді Великої Британії додали, що отримали потужний сигнал від великих компаній, які готові підтримати відновлення та реконструкцію України після війни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у США переоцінили допомогу Україні.