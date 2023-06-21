Не звільнення територій: названо основне завдання нинішнього контрнаступу ЗСУ

Зараз найбільш показовою статистикою є статистика втрат, особливо втрат в артилерії, як залповій, так і ствольній

Оцінювати успіх контрнаступу Збройних сил України по звільненим територіям на цьому етапі некоректно. Наразі українські військові знаходять слабкі місця супротивника та додатково виснажують його в обороні. Тому найбільш показовою буде статистика втрат озброєння супротивника.

Про це офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров розповів інтерв’ю OBOZREVATEL.

Найбільш показовою статистикою є статистика втрат, особливо втрат в артилерії, як залпової, так і ствольної. Вони значно зросли. чотири дні на різних напрямках. Їхнє активніше застосування було викликане саме недоліком артилерії", — сказав він.

За словами Крамарова, російські окупанти зазнають втрат і в засобах радіоелектронної боротьби. ЗСУ вдалося знищити понад десять одиниць різної техніки, достатньо сучасних систем.

"Брак таких систем створюватиме великі проблеми російської армії, адже засоби РЕБ у них досить високого рівня, окупант навчився їх добре застосовувати. Отже, недолік створюватиме переваги для Збройних Сил України", — вважає військовий експерт.

Також є у противника й втрати в особовому складі. Однак для російських загарбників це не велика проблема, оскільки ворог нехтує своїми людьми. Однак через проблеми з технікою він стає вразливішим.

Андрій Крамаров також наголосив, що останніми днями противник активізувався на Луганському напрямку. Він намагатиметься активно вводити резерви.

"Звичайно, він намагатиметься збити темп наших наступальних дій, але потрібно просто стежити за тим, як розвиватиметься ситуація. На мою особисту думку, Збройні Сили України, враховуючи ті завдання, які перед ними стоять, справляються дуже і дуже добре", - підсумував офіцер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що звіт Інституту вивчення війни (ISW) повідомив про можливе призупинення контрнаступу ЗСУ. Для цього є вагома причина.