Не F-16, але теж непогано: Україна може отримати шведські винищувачі Gripen, що вони можуть (фото та відео)

Літак створювався у Швеції у 80-х роках

Україна дуже потребує бойової авіації, і поки йдуть переговори та підготовка до передачі літаків F-16, стало відомо, що Швеція навчатиме українських льотчиків управлінню винищувачами Jas 39 Gripen.

Про це повідомив шведський уряд.

Навчання українських льотчиків та авіаційного персоналу на винищувачах JAS 39 Gripen (у перекладі зі шведської – "Грифон") здійснюватиметься в рамках 12-го пакету військової допомоги Україні.

Україна давно виявляла інтерес до купівлі шведського багатоцільового літака четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen, проте виникли труднощі через закон Швеції, який забороняє продавати озброєння державі, що воює. Однак, судячи з навчання пілотів, зараз це питання зрушило з мертвої точки.

JAS 39 Gripen

Saab JAS 39 Gripen – це легкий одномоторний багатоцільовий літак-винищувач виробництва аерокосмічної компанії Saab AB Швеції. Він стоїть на озброєнні Швеції, Таїланду, Чехії, Угорщини, ПАР, Бразилії. Ще до повномасштабної війни він розглядався як один із кандидатів на роль літака для українських повітряних сил.

Кабіна JAS 39 Gripen

Літак створювався у Швеції у 80-х роках, його пріоритетами були простота в обслуговуванні, невибагливість щодо злітно-посадкових смуг, а також дешева експлуатація без зменшення бойової ефективності.

Існує три покоління Gripen: A (одномісний)/B (двомісний), C/D та E/F. Відповідають рокам за рівнем технологій та оснащення: 90-ті, 2000-і та 2010-і роки.

Остання версія JAS 39E/F — Gripen New Generation. На цей літак встановлено новий двигун F414 F/A-18 Super Hornets, що дозволяє без форсажу летіти на надзвуковій швидкості. За рівнем технічного оснащення JAS 39E/F не поступається F-16 сучасних версій. У нього інтегровані всі сучасні цифрові системи, включаючи радар з активними фазованими гратами, оптико-локаційною системою, станцією радіоелектронної боротьби.

Характеристики JAS 39E/F Gripen

екіпаж: 1 (версія E)/2 (версія F) особи;

розмах крил – 8,6 м;

максимальна злітна вага – 16,5 т;

корисне навантаження – до 7,2 т;

двигун – 10 тис. кгс на форсажі;

має 10 точок підвіски;

бойовий радіус – 1500 км.

У ближньому повітряному бою JAS 39 може використовувати вбудовану гармату 27-мм Mauser BK-27, що розташований з лівого боку в нижній частині фюзеляжу. У нього також інтегровані ракети середньої дальності AIM-120, що дозволяє знищувати повітряні цілі поза візуальною видимістю.

JAS 39 – це багатоцільовий літак, тому крім звичайних авіабомб та блоків з некерованими авіаційними ракетами, він може нести високоточну зброю для ураження наземних та надводних цілей.

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