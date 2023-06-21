Буданов обтрусився, вдягнув кашкета і сказав "все гаразд": ЗМІ про те, як росіяни били по будівлі ГУР

Востаннє окупанти атакували штаб-квартру ГУР 29 травня

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов з’явився на публіці, спростувавши російські фейки про його загибель. Росіяни не тільки дуже хотіли б знищення головного розвідника України, а й двічі атакували ракетами будівлю ГУР у Києві – у березні 2022-го та травні 2023 року.

За словами розвідників, у березні 2022 року атака росії на штаб-квартиру ГУР на Рибальському острові у Києві "паралізувала багатьох", пише The Economist.

"Офіцери згадують терор, коли падали ракети, вилітали вікна й обвалювалися напівзруйновані будівлі. Люди, які чекали в приймальні на зустріч зі своїм шефом, впали на підлогу", – йдеться у статті.

Незабаром, розповіли розвідники, відчинилися двері і до них зі словами "Все гаразд" вийшов Кирило Буданов.

"Він обтрусився від пилу, одягнув кашкета і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження", — розповів один із неназваних офіцерів.

29 травня 2023 року росіяни атакували офіс ГУР балістичними та крилатими ракетами, а також дронами. Ракети мало не влучили у офіс та сусідній автомобільний міст, а безпілотники зачепили іншу будівлю. Того дня над Києвом та областю збили усі 11 запущених окупантами ракет.

Саме після цього російська пропаганда почала активно просувати фейк про те, нібито ракета влучила у будівлю ГУР, що призвело до "серйозного поранення" Буданова. Росіяни розповсюджували вигадки, нібито його "вивезли гелікоптером на військову базу в польському Жешуві, туди за ним спеціально прилітав евакуаційний американський борт, який доставив до Німеччини".

Однак, на щастя, Кирило Буданов живий і здоровий — хіба що поміняв зачіску, а на підтвердження цього з’явилися свіжі фото.

Раніше "Телеграф" розповідав, як начальник української розвідки відреагував на вигадки Росії про свою "загибель". Він заявив, що ставиться до російських фейків із гумором і пожартував на цю тему.