Буданов веде переговори з пригожиним і не тільки? Що дізнався The Economist

Кирило Буданов може контактувати з головою російської приватної військової компанії "Вагнера"

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, якого намагалися знищити російські окупанти, відіграє важливу роль у "закулісних" переговорах, у тому числі з ватажком ПВК "Вагнера".

Про це пише видання The Economist.

"Вважається, що генерал Буданов, довірена особа президента (в уряді називають їх однодумцями), відіграє дедалі важливішу роль у "закулісних" мирних переговорах", — йдеться у повідомлення.

Також посилаючись на власні джерела, видання пише, що Буданов нібито веде секретні переговори з китайцями й контактує з головою російської приватної військової компанії "Вагнера", яка набирає на війну в Україну найманців із в’язниць у росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські окупанти почали розпускати фейки про нібито смерть Кирила Буданова, говорячи, що він загинув під час ракетного удару. При цьому розповсюджувачі дезінформації вкинули фейк нібито від сайту "Телеграф", використовуючи його стилістику. Проте вже 20 червня Буданов з’явився на публіці та розвіяв усі фейки про свою смерть.