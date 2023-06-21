"Кажу як голова розвідки": Буданов оцінив небезпеку застосування росією ядерної зброї

Думка головного розвідника України базується на дев’ятирічному досвіді війни України з рф

Після заяв президента США Джо Байдена про те, що ядерна небезпека з боку росії є реальною, це питання знову потрапило під пильну увагу. Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що рф не завдасть ядерного удару по Україні, незважаючи на погрози.

Про це він сказав у коментарі The Economist.

Буданов наголосив, що дев’ять років війни росії проти України дають йому можливість реально оцінити загрози застосування ядерної зброї москвою.

"Як керівник розвідки я прямо кажу, що цього не станеться. При всій моїй неприязні до росії, ідіотів у керівництві там не так багато", — заявив він.

Головний розвідник України також назвав умови завершення війни, яку росія веде проти України.

"Або всі вийдуть із війни одночасно або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає", — резюмував Буданов.

Як повідомляв "Телеграф", раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявляв, що хоча ядерна загроза з боку росії гіпотетично існує постійно, не можна сказати, що зараз вона зросла.

У той же час секретар РНБО України Олексій Данилов вважає, що якщо росія все ж таки зважиться на це, то світ має ввести "пекельні санкції".