"Хоч би втримати в Україні тих, хто ще не поїхав": ексміністр оцінив повоєнний ринок праці

50% працездатних українців мають намір виїхати за кордон після війни, каже Розенко.

Забезпечити повоєнне відновлення держави, економічне зростання та прорив у соціальному напрямі неможливо, якщо працювати нема кому, адже дефіцит висококваліфікованих кадрів спостерігається вже зараз.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів ексміністр праці та соціальної політики України Павло Розенко.

На думку політика, після війни важливу роль в оновленні ринку праці відіграє участь держави.

Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу шляхом пільгового кредитування, впровадження квот на інклюзивні робочі місця, податкові канікули для підприємців на період післявоєнного відновлення – все це могло б вдихнути життя у підкошений війною ринок праці та закласти фундамент для відродження економіки загалом, каже він.

Розенко зазначає, що попри те, що в уряді активно просувають тези про стрімке повоєнне відновлення та декларують наміри повернути з-за кордону більше українських працівників, ніж виїхало за час війни, реальних дій у цьому напрямі не спостерігається.

Він також стверджує, що чиновники декларують наміри оголосити втікачів від війни злочинцями заднім числом і покарати їх повернення на Батьківщину, а ініціативи у трудовому законодавстві стають все більш дискримінаційними для працівників, надаючи при цьому надможливості роботодавцям.

"За моїми даними, близько 50% працездатних громадян, які мешкають зараз в Україні, мають намір виїхати за кордон після закінчення війни. Їх зупиняють тільки закриті кордони, розумієте? Як тільки їх відкриють, ми отримаємо божевільний відтік громадян, які не чекатимуть, доки влада щось придумає, тому напрацьовувати майбутній підхід до запуску ринку праці потрібно вже зараз, це має бути система, яка забезпечить гідною роботою всі верстви населення, у тому числі вразливі категорії громадян. ресурсів із Європи просто безглуздо. Тут би хоч утримати тих, хто ще не поїхав", — каже колишній міністр.

Більше на тему з повоєнної перспективи ринку праці в Україні читайте на сайті " Телеграф " у статті: " Повоєнний ринок праці. Чи чекати на українців нові робочі місця та підвищення зарплат"

Раніше ми писали, що повоєнна Україна може стати хабом для трудових мігрантів. Наша країна потребуватиме масштабного відновлення, що передбачає появу великої кількості робочих місць, а обіцяні нам іноземні інвестиції можуть позитивно вплинути на рівень оплати такої праці. Тому поки українські біженці розпочинатимуть нове життя в Європі, їхні місця на батьківщині можуть зайняти трудові мігранти з інших країн, навіть із Росії.