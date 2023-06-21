"Це не голлівудський фільм": Зеленський прокоментував "повільний" контрнаступ

Атака ЗСУ вже приносить свої плоди

Володимир Зеленський прокоментував "дещо повільний" контрнаступ ЗСУ. Глава держави зазначив, що Україна просуватиметься на полі бою так, як вважатиме за потрібне.

Про це він заявив в інтерв’ю ВВС.

Журналісти пишуть, що президент України підтвердив, що прогрес на полі "повільніший", ніж хотілося б деяким. Але звернув увагу, що реальне життя це не голлівудський фільм і чекати на результати тут і зараз не варто.

"На карту поставлено життя людей", — наголошує Зеленський.

Він нагадав, що контрнаступ уже приносить свої плоди — звільнено вісім населених пунктів у двох областях. Однак ці перемоги даються не просто, в тому числі тому, що росіяни замінували величезні території.

"Що б хтось не хотів, включаючи спроби тиску на нас, за всієї поваги, ми просуватимемося на полі бою так, як вважаємо за потрібне", — сказав президент, додаючи, що "Як би далеко ми не просунулися в контрнаступі, ми не підемо на заморожений конфлікт, бо це війна, це безперспективний розвиток для України”.

Глава держави також наголосив на необхідності надання Україні гарантій безпеки з боку НАТО, але сказав, що зрештою метою є членство в оборонному альянсі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній в’язень кремля Олег Сенцов, який зараз бере участь у боях за Україну, розповів про хід контрнаступу.

Також ми повідомляли, що зараз ЗСУ одночасно атакують та обороняються на кількох напрямках.