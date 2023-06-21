З точністю до місяця: Зеленський назвав терміни навчання пілотів та постачань F-16 Україні

F-16 скоро прилетять в Україну

Президент України Володимир Зеленський назвав місяць, коли пілоти ЗСУ зможуть розпочати навчання на американських винищувачах F-16. Він також озвучив приблизний термін, коли ці бойові машини вже прилетять до України.

Про це він заявив в інтерв’ю ВВС.

Глава держави зазначив, що Україна потребує сучасних винищувачів F-16 і висловив переконання, що українські пілоти можуть розпочати навчання вже у серпні цього року.

Перші літаки, на думку Зеленського, можуть надійти в українське військо вже за шість-сім місяців.

Нагадаємо, що під час інтерв’ю президент України також прокоментував "повільний" контрнаступ ЗСУ. Він наголосив, що наші воїни будуть просуватися на полі бою так, як вважатимуть за потрібне. Також український лідер відповів диктатору володимиру путіну на його образу на адресу Зеленського з приводу його єврейського коріння.

Раніше ми писали, що компанія-виробник американських винищувачів F-16 Lockheed Martin висловила готовність допомогти українським пілотам. Також підприємство може допомогти й у технічній підтримці роботи літаків.