СБУ опублікувала чорний список організацій росії, які несуть загрозу Україні: хто до нього потрапив

У списку знаходяться 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора

Служба безпеки України створила список російських партій та громадських організацій, які підтримують війну проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У відомстві зазначили, що ці організації загрожують державній безпеці країни.

Загалом у списку перебувають 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора:

1. політична партія "Единая россия";

2. політична партія "Справедливая россия – патриоты – за правду";

3. політична партія "Либерально-демократическая партия россии";

4. політична партія "Новые люди";

5. політична партія "Коммунистическая партия российской федерации";

6. громадська організація "Молодая гвардия единой россии";

7. добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства";

8. дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия";

9. громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых";

10. громадська організація "российский союз молодежи";

11. громадський рух "общероссийский народный фронт";

12. благодійний фонд "Добро и дело";

13. громадська організація "российская ассоциация защиты религиозной свободы".

"Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни", — йдеться у повідомленні.

З цього часу будь-яку суспільно-політичну чи господарську діяльність цих партій та об’єднань тепер заборонено на території України. Крім цього, з вищевказаними організаціями рф заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ провела масштабну операцію у Дніпрі. Було проведено десятки обшуків, а серед затриманих, зокрема, поліцейські.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України повідомила про підозру путіністу Олександру Дугіну.