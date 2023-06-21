СБУ опублікувала чорний список організацій росії, які несуть загрозу Україні: хто до нього потрапив
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У списку знаходяться 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора
Служба безпеки України створила список російських партій та громадських організацій, які підтримують війну проти України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У відомстві зазначили, що ці організації загрожують державній безпеці країни.
Загалом у списку перебувають 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора:
1. політична партія "Единая россия";
2. політична партія "Справедливая россия – патриоты – за правду";
3. політична партія "Либерально-демократическая партия россии";
4. політична партія "Новые люди";
5. політична партія "Коммунистическая партия российской федерации";
6. громадська організація "Молодая гвардия единой россии";
7. добровольчий молодіжний громадський рух "Волонтерская рота боевого братства";
8. дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармия";
9. громадсько-державний рух дітей та молоді "Движение первых";
10. громадська організація "российский союз молодежи";
11. громадський рух "общероссийский народный фронт";
12. благодійний фонд "Добро и дело";
13. громадська організація "российская ассоциация защиты религиозной свободы".
"Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення Української державності та громадян нашої країни", — йдеться у повідомленні.
З цього часу будь-яку суспільно-політичну чи господарську діяльність цих партій та об’єднань тепер заборонено на території України. Крім цього, з вищевказаними організаціями рф заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ провела масштабну операцію у Дніпрі. Було проведено десятки обшуків, а серед затриманих, зокрема, поліцейські.
Також ми повідомляли, що Служба безпеки України повідомила про підозру путіністу Олександру Дугіну.