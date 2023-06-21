Усі "Стінгери" та бойові вертольоти: прем’єр Латвії порадував заявою про допомогу Україні

Допомога від Латвії Україні розпочалася ще до початку повномашстабної війни

Латвія передала Україні всі свої запаси переносних ЗРК "Стінгер", а також готується завершити процедуру передачі всіх вертольотів. Також країна виступає за якнайшвидший вступ України до НАТО та ЄС.

Про це розповів прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш на міжнародній конференції з відновлення України у Лондоні, передає "Укрінформ". Також, за його словами, військова допомога Україні від Латвії становить понад 1% ВВП країни.

У Латвії завжди побоювалися росії і ще в листопаді-грудні 2021 року, коли путін тільки-но почав стягувати війська до України, ухвалили рішення передати ЗСУ ПЗРК "Стінгер". США дали свою згоду на той момент, і зброя прибула в Україну лише за день до повномасштабного вторгнення росіян.

"З того часу наш уряд витратив понад 1,3% нашого ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% — тільки на військові потреби. Отже, всі наші ракети "Стінгер" зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери – останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання та виглядати добре – ми відправляємо в Україну", – повідомив Каріньш.

Крім того, на полігонах Латвії відбуваються регулярні навчання українських солдатів. Також надається інша допомога — гуманітарна та фінансова, а також постачаються боєприпаси та безпілотники. Прем’єр підкреслив, що латвійці розуміють, за що борються українці, тому намагаються всіляко підтримувати нас.

Криш’яніс Каріньш наголосив, що союзники мають надавати Україні ще більше допомоги, а також прискорити питання вступу до НАТО та ЄС. Щодо повоєнного відновлення, то для нього потрібно задіяти всі заморожені російські активи, а керівництво країни-агресора необхідно притягнути до відповідальності.

"Отже, об’єднаними ви вистоїмо. Ми стоятимемо з Україною, … і врешті-решт ми переможемо. Слава Україні!", – завершив свій виступ глава уряду Латвії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заважає Україні вступити до НАТО на думку нового президента Латвії. Багато країн не розуміють, як можна прийняти воюючу країну до Альянсу.