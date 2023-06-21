"Дістаємо зі складів": Болгарія оголосила про новий пакет допомоги ЗСУ

Боларія передасть Україні старі зразки озброєння

Уряд Болгарії, який раніше поставив ЗСУ ракет С-8, збирається передати Україні новий пакет військової допомоги. Що до нього увійде, не уточнюється, проте достеменно відомо, що це буде не основна бойова техніка.

Про це з посиланням на слова прем’єр-міністра Болгарії Тодора Тагаєрва, повідомляє агентство БГНЕС. Терміни постачання військової допомоги наразі не уточнювалися.

Тагаєрв зазначив, що військова допомога формувалася виходячи із запитів України та ресурсів, які є у Болгарії.

"За обсягом допомога буде надана у тому ж обсязі, що й минулого разу. Ми дістаємо зі складів те, що знаходиться у справному стані, має більший ресурс, але, скажімо, 30–40 і більше років, а там із вартістю завжди питання, що саме ми маємо на увазі і як ця вартість розраховується", — розповів Тагаєрв.

Прем’єр-міністр Болгарії наголосив, що країна, як і раніше, не обговорює питання про постачання Україні основної бойової техніки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що прем’єр-міністр Латвії заявив, що країна передала Україні весь запас ЗРК "Стінгер" і це сталося ще до початку повномасштабної війни. Зараз Латвія має намір поставити ЗСУ всі бойові вертольоти, які вона має.