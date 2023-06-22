Війна — день 484: важкі бої на Донбасі та просування ЗСУ на півдні

Оперативно про головне 22 червня

Україна продовжує стримувати повномасштабну російську агресію упродовж 484 днів. Найбільш важкі бої продовжуються на Донбасі та на півдні нашої країни, де ЗСУ продовжують просування, звільняючи нові населені пункти. Особливо помітні успіхи українських захисників у південних областях, де щодня росіяни втрачають десятки одиниць техніки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Екологічна шкода від руйнування Каховської ГЕС для України вже становить 1,5 мільярда доларів. За словами прем’єра Дениса Шмигаля, така оцінка є попередньою і кінцева сума може зрости.

Як були справи 19 червня, можна прочитати у публікації: Війна — день 481: ЗСУ просуваються під Авдіївкою та на Запорізькому напрямку

З даними за 20 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 482: ЗСУ продовжують розвивати наступ на півдні

Про те, що відбувалося 21 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 483: ЗСУ продовжують розвивати наступ, незважаючи на запеклий опір окупантів