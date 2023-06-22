Окупанти обстрілюють Україну: де чули вибухи

Вибухи були чутні у низці областей

Окупанти в ніч на 22 червня знову обстріляли Україну, при цьому вибухи було чути у трьох областях.

Як повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ, на більшій частині території нашої країни тривогу було оголошено через загрозу застосування балістичних ракет. Крім того, там додали, що чотири стратегічні бомбардувальники Ту-22 рухаються у бік пускових позицій в Азовському морі.

За даними моніторингових груп, вибухи було чути у Харкові та Кривому Розі. Також повідомлялося про вибухи у Полтавській області, а за попередньою інформацією йдеться про Кременчук.

Крім того, надійшли повідомлення про те, що росіяни застосували ракети з наземних оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" з Білгородської області.

Даних про пошкодження та постраждалих наразі не надходило.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 13 червня окупанти обстріляли Кривий Ріг та зруйнували житлову багатоповерхівку. Згідно з останніми даними, 11 мирних жителів через цю атаку загинули, ще десятки отримали поранення.

У ніч на 14 червня росіяни вдарили з моря по Одесі, через що постраждали склад, навчальний заклад, бізнес-центр, житловий комплекс та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Відомо про 13 постраждалих та трьох загиблих.