ЗСУ закріплюються на зайнятих позиціях на сході та півдні: свіжі карти боїв в Україні

За добу 21 червня на Донбасі сталося понад 30 бойових зіткнень

Триває 484-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, українські війська проводять наступальні дії щонайменше на трьох ділянках. Вони закріплюються на зайнятих позиціях та вирівнюють лінію фронту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля росіян зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, точаться важкі бої. Протягом доби сталося понад 30 бойових зіткнень.

Харківська та Луганська області

21 червня українські війська продовжили контрнаступальні дії під Кремінною. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що було проведено частково успішні наступальні дії у напрямку Білогорівка-Шипилівка, вдалося закріпитися на зайнятих рубежах. Також продовжуються бої на рубежі Куп’янськ-Сватове.

Луганська та Харківська області

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти без успіху наступали у напрямку Діброви, Серебрянки та на лінії Кремінь-Ямполівка. Геолокаційні кадри бойових дій, опубліковані 20 червня, показують, як українські сили відбивають наступ російської бронетехніки на схід від Спірного.

Донецька область

Генштаб України повідомив, що окупанти проводили безуспішні наступи біля Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори. Ганна Маляр заявила, що у районі Бахмута щодня відбуваються бойові дії.

Бахмутський напрямок

За даними Генштабу ЗСУ, ворог перекинув підрозділи 83-ї гвардійської десантно-штурмової бригади в район Кліщіївки для заміни підрозділів 31-ї гвардійської бригади ВДВ, які нещодавно зазнали великих втрат.

Донецька область

У Генштабі зазначили, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Північного, Першотравневого, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 червня, свідчать, що українські війська діють у північній частині Мар’їнки.

"Південна вісь"

21 червня українські війська завдали обмежених наземних ударів уздовж кордону між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей. Росіяни без успіху наступали у районі Вугледару.

У Генштабі України повідомили, що українські війська наступали на рубежі Вільне поле – Макарівка. Російські джерела стверджували, що українські війська атакують урожайне, а євген пригожин заявив, що українські війська вже відбили населений пункт.

Запорізька область

У Генштабі додали, що ворог вів безуспішні наступальні дії на П’ятихатському напрямі. Геолокаційні кадри підтверджують контроль України над П’ятихатками.

Херсонська та Миколаївська області

Українські війська ведуть наступальні дії на рубежах Новоданилівка – Роботино та Мала Токмачка – Вербове. Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони продовжують із частковим успіхом вести наступальні дії на півдні України, зміцнюючи позиції та вирівнюючи лінію фронту.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські війська продовжують будівництво оборонних рубежів для захисту окупованого Криму. Зазначили, що війська РФ побудували оборонну зону шириною 9 км приблизно в 3,5 км на північ від Криму.

Як повідомляв "Телеграф", командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський розповів, що ЗСУ продовжують методично знищувати техніку та особовий склад росіян на півдні України, а їх просування вже помітне.