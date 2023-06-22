У ЗСУ заінтригували фото загадкової підвіски МіГ-29: які можливості міг отримати винищувач (фото)

Можливо, українські Міг-29 отримали можливість запускати масивніші боєприпаси

Повітряні сили ЗСУ заінтригували українців, опублікувавши фото українського винищувача МіГ-29 з невідомим пілоном для озброєння. Напевно, тепер літак може бути носієм нового західного озброєння.

Знімок опубліковано в Twitter ЗС ЗСУ з лаконічним підписом: "Новий день – нові виклики!".

Портал The Drive спробував розібратися, що за пілони з’явилися на щонайменше одному винищувачі. Вони розміщені під крилом МіГ-29, де зазвичай кріпляться пускові установки АКУ-470 для ракет класу "повітря-повітря" Р-27Р. Автори публікації припускають, що українські Міг-29 отримали можливість запускати якісь масивніші боєприпаси, або в пілонах розміщені засоби радіоелектронної боротьби чи радіодетекції.

Підкрилові пілони на МіГ-29

На думку фахівців, пілони можуть бути призначені для перенесення високоточних авіабомб JDAM-ER. Інша версія — це можуть бути ракети класу "повітря-повітря" з напівактивним радіолокаційним самонаведенням AIM-7 Sparrow або авіаційна модифікація ракет від зенітно-ракетного комплексу IRIS-T.

Не можна виключати й варіантів, що МіГ-29 міг бути оснащений протитанковими ракетами Brimstone, протикорабельними ракетами Harpoon або ракетами "повітря-земля" Hellfire.

Ще одне пояснення появи на винищувачі загадкової конструкції може бути в тому, що українські ВПС могли перейти на ефективнішу тактику застосування ракет HARM. Якщо раніше запуск ракети проводився "наосліп" у район дії ворожої ППО, і ракета на місці сама знаходила ціль, то зараз могла з’явитися можливість запуску ракети по конкретній установці ППО, виявленій за допомогою датчиків у пілоні.

Як розповідав "Телеграф", Україна може отримати шведські винищувачі Gripen. Наша країна давно цікавилася придбанням шведського багатоцільового літака четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen і зараз це питання, ймовірно, зрушило з мертвої точки.