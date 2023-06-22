Колаборант сальдо записав відео на Чонгарському мосту: у мережі помітили цікаву деталь

Відео колаборанта здалося надто схожим на записане раніше іншим на Антонівському мосту

Ставник кремля на окупованій Херсонщині володимир сальдо приїхав на Чонгарський міст, по якому було завдано ракетних ударів, і заявив, що "паніки немає" і ця подія нібито ні на що не вплине. Користувачі мережі порівняли відео сальдо з тим, яке записував покійний колаборант кирило стремоусов на Антонівському мості, та знайшли разючі подібності.

Відповідне відео прогулянки сальдо мостом було опубліковано сьогодні, 22 червня, у його Telegram-каналі. У ньому він заявляє, що ракетні удари по мосту були нібито вчинені за вказівкою Лондона.

"Ушкодження ракетами мостів, що з’єднують Крим та Херсонську область — чергова абсолютно безглузда дія, здійснена київським режимом за вказівкою з Лондона. На ході спецоперації це ніяк не позначиться — є інші сухопутні шляхи до Криму", — сказав він.

Відразу ж сальдо поспішив повідомити, що всі проблеми, що виникли в ракетними ударами по мосту, будуть нібито вирішені.

Водночас користувачі мережі згадали, як після удару по Антонівському мосту гауляйтер кирило стремоусов знімав на ньому подібне відео. Він, як і зараз сальдо, втік, що ця подія нічого не змінить, результат подій через це нібито не зміниться, а Херсон "ніколи не буде захоплений". У цьому випадку колаборант прогадав, адже місто ЗСУ все ж звільнили від окупантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Криму російські окупанти в паніці чекають на контрнаступ ЗСУ і будують нові фортифікаційні споруди.