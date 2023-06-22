Українці помилялися? Думка про Зеленського різко змінилася (опитування)

Результати опитування схожі у всіх регіонах України

Українці довіряють Володимиру Зеленському не лише як президенту, а й як верховному головнокомандувачу. При цьому думка щодо останньої ролі глави держави різко змінилася після початку повномасштабного вторгнення.

Про це свідчать дані опитування від КМІС.

Так, зазначається у матеріалі, якщо до повномасштабної війни з росією лише третина українців вважала, що Зеленський здатний ефективно працювати як верховний головнокомандувач. Мало того, впевненість у цьому лише падала з кожним місяцем. То після початку війни громадяни України різко змінили свої думки.

При цьому рівень впевненості у головнокомандувачі високий у всіх регіонах нашої країни.

На думку директора КМІС Антона Грушецького, сприйняття здатності Зеленського ефективно працювати як верховний головнокомандувач демонструє одразу кілька важливих тенденцій у суспільних настроях.

"По-перше, підтверджується концепція "rally around the flag" ("гуртування навколо прапора") – згуртування населення довкола лідера у дуже важких ситуаціях, особливо – під час війни.… По-друге, найвищі рівні довіри та схвалення серед населення зараз мають В. Зеленський та В. Залужний. При цьому, попри російську пропаганду та недалекоглядну позицію окремих українських суб’єктів, переважна більшість українців вірять, що політичне та військове керівництво діють злагоджено як одна команда. Українці вірять, що зараз ми нарешті відходимо від "де два українці – там три гетьмани"… По-третє, хоча громадська думка є важливою, але щодо багатьох експертних питань населення може помилятися.… У цьому випадку українці спочатку здебільшого не вірили у В. Зеленського як головнокомандувача, проте після широкомасштабного вторгнення кардинально змінили свої погляди і наразі після майже півтора року війни зберігають упевненість у ньому", — каже Грушецький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки українців хочуть зміни президента після перемоги.

Також ми повідомляли, що українці вважають, що українська влада готувалась до війни, але недостатньо, щоб ефективно відбити атаку ворога.