"Це не здача України": президент Бразилії вразив своєю пропозицією

Бразильський лідер знову намагається посадити Україну та росію за стіл переговорів

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який пропонував Україні відмовитися від Криму, зробив нову заяву. Цього разу він заговорив про те, що лише Україна та росія знають, що потрібно для досягнення миру.

Про це він сказав сьогодні, 22 червня, на пресконференції в Римі. У своїй промові він заявив про необхідність підписання мирної угоди з країною-агресором, яка продовжує запускати по Україні ракети та вбивати її громадян. На думку бразильського лідера, це нібито "не вважатиметься здачею України".

"Мирна угода — це не здача України, дві залучені сторони мають щось отримати. Тільки росіяни та українці знають, що потрібно для того, щоб досягти миру", — зазначив Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Варто зазначити, що раніше Бразилія активно виступала за переговори України та росії за посередництва Китаю, Індії та Індонезії. Водночас бразильський президент пропонував Україні віддати Крим країні-агресору для завершення повномасштабної війни.

Крім того, у травні під час G7 президент України не прийшов на зустріч із лідером Бразилії, яка була внесена до плану саміту. Луїс Інасіу Лула да Сілва тоді заявив, що він був засмучений через це, оскільки хотів поговорити із Зеленським.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні президент Бразилії заявив, що США разом з іншими країнами мають припинити "заохочувати" війну та почати говорити про мир. Тим часом повномасштабне російське вторгнення він назвав "сімейною сваркою".