Не контрнаступ: полковник пояснив, що реально відбувається на фронті

Осінньо-літня кампанія покаже, до чого прийде Україна

В Україні було сильно піднято градус навколо успішного контрнаступу ЗСУ. Начебто вже завтра буде перемога. Але людям необхідно говорити про реальні речі, а не надумані.

Таку думку висловив секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко в інтерв’ю "Телеграфу".

Він вважає, що кожна людина має право на свою думку. Просто говорити про настання спільних речей — можна. Але, наприклад, людям уже багато набалакали, підняли градус навколо успішного контрнаступу. Начебто вже завтра буде перемога. І цього року все буде.

"Ми повинні говорити, що ми будемо діяти, що нам дають зброю, що ми до цього готуємось, але переможемо ми тоді, коли переможемо. Бо зараз всі очікують, замість того, щоб переводити економіку на військові рейки, розвивати наш оборонно-промисловий комплекс, готувати людей, залучати партнерів і казати, що війна буде довго. Люди чекали травня, коли ми будемо в Криму. Але травень пройшов, а ми ще не в Криму", — каже Костенко.

Він зазначив, що в Україні було сказано багато надуманих речей, але росія — ресурсна держава. Вона має багато сил і засобів, і для того, щоб їй протистояти та хоча б вирівнятися і зупинити фронт, потрібно багато ресурсів. Зокрема допомога наших партнерів.

"Партнерам кажуть, що вже завтра ми будемо в Криму, а при цьому ми втрачаємо Бахмут, Соледар, нас давлять на інших напрямках фронту. А у населення настрої, ніби це ми вже усюди наступаємо. Хтось скаже, що треба давати людям надію. Але треба не перевищувати очікування. Треба казати людям правду. Що ми тут відступаємо, а тут готуємось до якихось активних дій. Але які вони будуть — ми побачимо. Бо зараз, хто б що казав, ніхто не знає, як завершиться весняно-літня кампанія. Я це справді не називаю контрнаступом. Я це називаю кампанією. Вже осінньо-літньою", — сказав полковник.

На думку Костенка, ця кампанія покаже, до чого прийде Україна.

"Це як два сильні боксери вийдуть на ринг, і ніхто не скаже, хто переможе. І тільки бій покаже, хто сильніший", — підсумував полковник.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Контрнаступ може закінчитися одним із трьох сценаріїв, — Роман Костенко про Каховську ГЕС, звільнення Криму та зарплати військовим

Раніше ми писали про те, що український генерал проаналізував те, де і чому загальмувався український наступ.